Evento será realizado no próximo dia 30.

Preparativos da Fenal requerem atenção de usuários do Parque

Espaço não será fechado, mas será preciso cuidado redobrado na prática de atividades física, já que a montagem das pirâmides cobertas inicia na sexta-feira

Um grande número de participantes já está confirmado na 32ª da Festa Nacional do Leitão Assado – Fenal, que ocorre no domingo, 30 de julho. As inscrições, limitadas em 250, se esgotaram ainda na semana passada, o que garante o recorde na participação. A festa requer uma estrutura bastante grande, e por isso, os trabalhos de montagem iniciam na próxima sexta-feira, 21 de julho. Desta forma, a Administração Municipal pede a compreensão e um cuidado maior à população que utiliza o espaço para atividades físicas e ou lazer.

Mesmo tendo uma grande movimentação de pessoas, que prestarão os serviços de montagem, além de veículo maiores, para descarga de materiais, o Parque de Exposições não será fechado. No entanto, alguns espaços estarão indisponíveis para o uso da população. No caso das churrasqueiras, temporariamente não serão realizados agendamentos para a utilização neste e também para o próximo fim de semana. A Administração Municipal agradece a compreensão de todos, pois estes pequenos transtornos são indispensáveis para que os preparativos da Fenal transcorram bem.

(Fonte: Edila Souza/Ascom/Prefeitura de Concórdia)