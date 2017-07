A possibilidade construção de uma ponte entre Irani e Jaborá foi discutida na tarde desta quarta-feira, dia 19, em Florianópolis. O encontro contou com a presença do prefeito de Irani Sivio Lemos e de Jaborá, Kléber Nora. Também estiveram no encontro o secretário de Estado da Agricultura Moacir Sopelsa e de Infraestrutura, Luiz Fernando Vampiro.

Em entrevista à Rádio Aliança, o prefeito de Irani Sivio Lemos das Neves explica que o antigo pontilhão foi levada pelas chuvas de maio e junho desse ano. A mesma ligará os dois municípios entre as linhas São Lourenço e Passo Maciel.

Conforme o combinado, os dois municípios devem juntos elaborar um projeto que tenha viabilidade econômica para as duas prefeituras no sentido de construir essa ponte. O prazo para isso será de 30 a 60 dias. "Queremos fazer um pontilhão para a passagem de pedestres para depois ver o que fazer", explica.

Uma ponte entre os dois municípios sobre o rio do Passo deve custar mais de R$ 1 milhão, uma vez que o empreendimento terá mais de 50 metros de extensão.