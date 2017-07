Rodada da série B do Catarinense

Um jogo abriu a quinta rodada do turno da série B do Catarinense. O Fluminense empatou com o Barra, em 1 a 1, na tarde desta quarta-feira, dia 19.

Os demais jogos acontecem na noite de hoje.

20h30: Hercílio Luz x Guarani

20h30: Marcílio Dias x Concórdia

20h00: Juventus x Camboriú

Amanhã, Jaraguá x Operário fecham a rodada.