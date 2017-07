Atletas da ACC conquistam bons resultados na XV Copa Unetral - Mountain Bike XCO (2017), realizada no dia 16 de julho de 2017 em Erechim-RS. A tradicional prova promovida pela JLC BIKES SHOP contou com atletas dos três estados do Sul, o que elevou o nível da competição e tornou as disputas bastante acirradas.

Os percursos em estradas de terra com muitas pedras soltas e trechos castigados pela erosão, além do preparo físico, exigiram grande habilidade técnica dos atletas, que também precisaram lidar com muita poeira e ventos fortes.

Mesmo com esta combinação de fatores que aumentou o risco de quedas e problemas técnicos com as bikes, os atletas concordienses subiram no lugar mais alto do pódio em várias categorias. Confiram os principais resultados:

Categoria Feminina

Campeã geral: Caroline Ebertz

3° lugar: Maria Mezzomo

Categoria Sub 30

1° Lugar: Cristian de Melo

4° Lugar: Felipe Gavazzoni

Categoria Master A2

2° Lugar: Cristiano Mazutti

3° Lugar: Fabiano Vivan

Categoria Master B

1º Lugar: Volmei Pomerenke

3º Lugar: Emerson Bays

Categoria Master C

2º Lugar: Altair Pedro Sensolo

Categoria Estreantes

1º Lugar: Richardi Colling

2º Lugar: Ian Maran

3º Lugar: Sandro Araldi

4º Lugar: Jakson Maran

5º Lugar: Gilmar Faggion