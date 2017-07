Número de registros de devedores teve queda 27,98% no mês de junho, em comparação com o mesmo período de 2016

Os concordiensens estão pagando mais as dívidas. As informações do Sistema de Proteção ao Crédito, o SPC, mostram que o número de registros de devedores teve redução 27,98% no mês de junho, em comparação com o mesmo período do ano passado. A inclusão de nomes na lista de inadimplentes caiu de 3.092 pessoas, em 2016, para 2.227 em junho deste ano.

O diretor do SPC de Concórdia, Avelino Roden, comenta que por temor da crise, no ano passado os concordienses guardaram o dinheiro e não compraram ou quitaram as dívidas. A liberação do FGTS inativo também é um fator que contribuiu para que mais consumidores saíssem da lista de devedores. Um estudo realizado pelo Ministério do Planejamento mostra que 36% das pessoas que sacaram o FGTS das contas inativas usaram o dinheiro para pagar dívidas.

Roden destaca que os empresários estão mais atentos na hora de liberar o crédito. “Vender é importante, mas receber também é”, ressalta. O diretor comenta que as análises de crédito estão melhorando e a CDL e SPC sempre oferecem treinamentos nesta área.