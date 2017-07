Bombeiros orientam para cuidados com aquecedores, lareiras e fogões a lenha

Com a queda de temperaura é comum as pessoas procurarem meios para se aquecer em ambientes fechados. Isso vai do uso de aquecedores elétricos, passando por lareiras e até fogões a lenha. Porém, esses mecanismos podem ser perigosos, se alguns cuidados não forem observados.

O comandante do Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia, Juliano Camilo, em entrevista à Rádio Aliança, repassa alguns cuidados que devem ser observados no manuseio desses meios. "Como os primeiros frios são mais fortes, é necessário fazer a manutenção período da chaminé de fogões e lareiras, já que nesses locais acumula a fuligem e isso pode provocar incêndios", conta.

Conforme Camilo, o ideal é ter uma chapa metálica no chão, próximo do fogão à lenha e das lareiras. Já os aquecedores devem ficar longe de toalhas, colchões e cobertores. "Caso caia algum tecido ou até mesmo peça de roupa, ela pode aquecer e vir a se tornar um princípio de incêndio", afirma.

Nesta quarta-feira, dia 19, um princípio de incêndio foi registrado no bairro Liberdade, com o superaquecimento de um cano que serve de chaminé para um fogão a lenha. Somente danos no forro de PVC foram registrados.

(Com informações do repórter André Krüger)