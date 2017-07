A Justiça da Comarca de Ipumirim determinou o bloqueio de bens do ex-prefeito de Arabutã, Jackson Patlaff. Ele, mais quatro pessoas e uma empresa respondem processo que apura suposto ato de improbidade administrativa na contratação de um laboratório para a elaboração de exames no município. O valor entre os bens bloqueados é de cerca de R$ 430 mil.

Os envolvidos já foram notificados pela Justiça e têm 15 dias para apresentar defesa sobre a decisão.

De acordo com o processo, ainda em 2014, o secretário de Saúde da época, em Arabutã, teria solicitado licitações para a contratação de empresa que realizasse exames laboratoriais. O Ministério Público apura as especificações do edital, que apontam vestígios de direcionamento para a empresa de propriedade da esposa do ex-secretário.

O MP apurou que poucos dias antes de assumir a pasta, o ex-secretário teria deixado de ser sócio da empresa, apontada no processo.