Um assalto em estabelecimento comercial foi registrado na manhã desta quarta-feira, 19, no bairro São João em Seara. Conforme a Polícia Militar, um homem armado com uma faca rendeu proprietários da loja Cantinho do Presente, localizada na rua Germira Martello, ao lado da praça do bairro. Do local foi levado cerca de R$ 100,00 em dinheiro. Polícia Militar de Seara tenta identificar o autor através das imagens das câmeras de videomonitoramento. Suspeito teria fugido em direção ao bairro Garghetti, mas conforme a PM ainda ninguém foi detido.

(Fonte: Rádio Belos Montes)