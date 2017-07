Motorista perde o controle do veículo e capota em Lageado dos Pintos

Um Fiat/Uno com placas de Concórdia capotou no acesso a Lageado dos Pintos, Concórdia, na manhã desta quarta-feira, dia 19. A motorista perdeu o controle em uma curva e derrapou na estrada de terra. Ela e dois rapazes seguiam para o trabalho.

Os Bombeiros Voluntários fizeram o atendimento no local e conduziram os ocupantes do Uno ao Pronto Socorro do Hospital São Francisco para avaliação médica. Os três estavam conscientes e apresentavam escoriações.