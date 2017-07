Fato foi registrado no bairro Primavera.

A Polícia Militar de Concórdia localizou 5,5 gramas de maconha durante abordagem. O fato foi registrado no bairro Primavera. Na ocasião foi parado o jovem de iniciais L.B.B.P, de 21 anos. Em busca pessoal foi localizado no bolso da jauea 5,5 gramas de maconha. O entorpecente foi apreendido e um Termo Circunstanciado foi confeccionado em desfavor do mesmo.