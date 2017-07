Uma dona de casa acionou o Corpo de Bombeiros Voluntários na manhã desta quarta-feira, dia 19, no Bairro Liberdade para combater um princípio de incêndio.



Após fazer fogo no fogão a lenha, o cano de inox aqueceu e como fica próximo ao forro de PVC, gerou forte cheiro de queimado e fumaça.

Os Bombeiros foram ao local e fizeram a averiguação e o rescaldo. Eles orientaram a moradora fazer uma limpeza do cano do fogão, além de afastar o forro do inox.