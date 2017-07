Resultado do Judô de Concórdia em Itajaí

Resultado do Judô de Concórdia no Campeonato Estadual Sub-15, Estadual Sênior e Copa Zambonetti. As competições foram disputadas em Itajaí.

Estadual Sub-15:

1-Fernando Astolfi Cardoso - sub-15 masculino meio pesado;

Estadual Sênior

2-Vinícius Willian Köhler, sênior masculino médio;

2-Brendah Alpini, sênior feminino meio leve;

3-Lucas Gustavo Souza Giraldi, sênior masculino meio médio;

3-Anabel Brustolin, sênior feminino meio médio.

Copa Zambonetti, categoria sub-11

1-Ana Luiza Gossenheimer Pradella, sub-13 feminino meio pesado;

3-Alissa Silva Mazzutti, sub-13 feminino leve;

3-Gabriela Belorini de Menezes, sub-13 feminino meio médio.