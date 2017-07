Evento foi realizado no último fim de semana, no Tancredão.

Resultados da Liga Oeste de Tênis de Mesa. O evento foi realizado no último fim de semana, no Ginásio Tancredão, com a participação de 160 crianças.

Douglas Pereira, vice-campeão no Absoluto A;

Mayara Fantin Neves, vice-campeã no Absoluto A;

Karen Eduarda Jacomel, campeã no Absoluto B;

Carlos Maciel, vice-campeão sub-16 federados;

Bárbara Siqueira Oliveira, vice-campeã no absoluto B;

Maria Eduarda Bulcarelli, campeã no sub-15 escolar;

Tiago Dutra, vice-campeão sub-13 escolar;

Giordana Almeida Ramos, vice-campeã paraolímpica.