Nesta segunda quinzena do mês de julho, 13 ruas de Concórdia estão com frentes de trabalho para a implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário no município. Nos bairros onde as frentes de trabalho atuarão as famílias receberão a visita de um profissional de serviço social, devidamente identificado, para o fornecimento de orientações. As obras trazem algumas dificuldades durante sua execução, porém os benefícios serão muito maiores, a CASAN pede sua compreensão. Nos próximos 15 dias as equipes do Consórcio Trix - Infracon, responsáveis pela execução do projeto, estarão no Bairros Vista Alegra, Centro, Floresta, Jardim e Imperial realizando o serviço de instalação da rede coletora e respectivos ramais

No Vista Alegre, nas ruas Paulo Secch, Aurélio Orlando Fontana e Anita Garibaldi;

No Floresta, ruas Ivo Biezus, dos Cedros e Jorgue Perozin;

No Imperial, Segundo Dalla Costa;

No Centro, no Izidoro Maito, Henrique Hohndorff, Imaculada Conceição e 29 de Julho;

No Jardim, Romano Anselmo Fontana e José Reali.

Atualmente o índice de execução da obra é de 48%. O governo do Estado de Santa Catarina e a CASAN estão investindo mais de R$ 40,3 milhões para implantar a nova etapa do Sistema de Esgotamento Sanitário na cidade. Ao final da obra, que está sendo realizada em parceria com a Prefeitura de Concórdia, o índice de cobertura com coleta e tratamento de esgoto passará dos atuais 6,3% para 42%.

(Fonte: Rhayana Cordeiro/Ascom/SES Casan)