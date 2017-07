A Câmara de Vereadores de Itá vai promover no dia 10 de agosto uma homenagem aos 50 anos da Cooperativa de Produção e Consumo Concórdia (Copérdia).

A iniciativa foi do vereador Alcir José Hall (PR), que teve seu requerimento aprovado e motivou a criação do Projeto de Lei do Legislativo número 001/2017. Este projeto, que autoriza a realização da sessão solene, foi aprovado por unanimidade em segunda votação na segunda-feira, dia 17.

“Trata-se da segunda maior cooperativa de Santa Catarina, uma das maiores do Brasil e de fundamental importância na história e desenvolvimento do nosso município, por isso, esta é uma forma que encontramos de reconhecer todo este trabalho”, destacou Hall.

Além da Copérdia, serão homenageados ainda os 12 associados mais antigos da filial itaense que ainda estão ativos. São eles: Orestes Sartoretto, Benjamin Scandolara, Gabino Fedrizzi, Benno Jung, Valdomiro Valmorbida, Idalmo Daltoé, Walmir Honoratto Martini, Egon Schenkel, Osvaldo Gollo, Ernesto Vortmann, Edmar Aloisio Bach e Antonio Leopoldo Simon.

Em visita realizada a matriz pelo vereador e presidente da Câmara, Alcir Hall, e a assessora jurídica Adeliane Betto, foi tratado sobre o assunto com o Presidente da cooperativa, Valdemar Bordignon e com o segundo vice-presidente, o itaense Vanduir Martini, que aprovaram a proposta.



Vereadores aprovam indicação



Na sessão ordinária desta semana também foi aprovada a indicação 009/2017 de autoria do vereador Mário Gabriel (PR). Ele solicita que o executivo realize a Campanha Setembro Verde, conforme determina a Lei nº 2449, de 23 de fevereiro de 2016.

Os vereadores Augustinho Squena (PP), Cezar Lorscheiter (PMDB) e Cléo Mocellin (PR) se manifestaram. A última sessão do mês será realizada na segunda-feira, dia 24.