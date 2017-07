Ação ocorreu durante a madrugada desta terça-feira, dia 18, no pátio de uma empresa.

Uma empresa foi alvo de ladrões na madrugada desta terça-feira, dia 18, na Rua 29 de julho. A ação ocorreu por volta das 3h30 da madrugada, no pátio do estabelecimento. Na ocasião foram arrombadas uma Fiorino e uma Parati. Ferramentas e peças que estavam no interior desses veículos foram levados.

As imagens mostram um homem fugindo de bicicleta levando alguns objetos, que foram pegos de um dos carros. Ele ainda volta para arrombar e furtar o outro veiculo.

Os proprietários perceberam a ação no começo da manhã, quando chegaram na empresa. Um Boletim de Ocorrência foi registrado na Delegacia de Polícia.

Esta não é a primeira vez que a empresa Lindner Materiais Hidráulicos vira alvo dos bandidos. Em outra ocasião, um carro chegou a ser levado e mais tarde foi encontrado, abandonado e sem combustível.

(Com informações do repórter André Krüger).