Uma carreta bitrem acabou capotando nas margens da BR-282 na tarde desta segunda-feira, dia 17, no momento em que descia a serra no município de Vargem Bonita. O acidente ocorreu no km 426 da rodovia, por volta das 15h30.

De acordo com o Corpo de Bombeiros de Catanduvas, o motorista, de 42 anos, foi socorrido com lesões leves e encaminhado para o Hospital Santa Terezinha de Joaçaba. Ele apresentava apenas escoriações no cotovelo.

Com placas de Lindoeste (PR), o bitrem Volvo estava carregado de milho. As causas do acidente não foram informadas pela Polícia Rodoviária Federal.

(Fonte: Oeste Mais)