Mais um grande empreendimento foi confirmado para Joaçaba. O empresário Juliano Zandonái, proprietário de Rede de Supermercados Caitá, confirmou a Rádio Catarinense que será instalado um grande supermercado no pavilhão onde estava funcionando a empresa Wieser e Pikler. “Vamos se instalar ao lado da Havan, vamos usar a estrutura do próprio espaço, a ideia é transformar a loja na mais moderna da região e talvez do Estado” destacou ele. As obras vão começar dentro de pouco assim que o imóvel for desocupado. O horário de atendimento ao público deverá ser estendido. Serão investidos mais de R$ 10 milhões com geração entre 140 e 150 funcionários. A previsão é que o Supermercado seja inaugurado até o final do primeiro semestre.

(Fonte: Rádio Catarinense).