A Polícia Civil de Chapecó participou de uma grande operação realizada em nove estados brasileiros que investiga a prática do jogo Baleia Azul. No Estado de Santa Catarina, a Diretoria de Inteligência da Polícia Civil (DIPC), em conjunto com outras Delegacias, cumpriu mandados de busca nos municípios de Florianópolis, Chapecó, São José, Joinville e Araquari.

Em Chapecó, a operação contou com a participação de 15 Policiais Civil da Divisão de Investigação Criminal (DICFron), Delegacia de Proteção à Criança, Adolescente, Mulher e Idoso (DPCami) e de policiais da 1ª e 3ª DPs, que cumpriram dois mandados de busca no bairro Efapi e um no bairro Palmital.

Durante as buscas foram apreendidos dois notebooks, três celulares e um tablet, além de três pessoas conduzidas para a delegacia para esclarecimentos. A investigação é realizada pela Polícia Civil do Rio de Janeiro e a Polícia Civil catarinense deu auxilio na identificação dos endereços apurados pelos investigadores e no cumprimento dos mandados. A operação Aquarius foi realizada simultaneamente nos estados, a partir das 6h da manhã desta terça-feira (18).

Todo material apreendido será encaminhado para ser periciado no Rio de Janeiro, onde será feita análise dos conteúdos arquivados nas máquinas, e buscas por conversas via redes sociais em relação ao jogo.



Rastreameto de IPs

Foi por meio do rastreamento de IP (Internet Protocol) dos computadores que os envolvidos foram localizados. Durante a investigação, a Justiça autorizou o rastreamento dos IPs de pessoas supostamente ligadas ao jogo, e três foram identificados em Chapecó. Desde a última semana a Polícia Civil de Chapecó iniciou o levantamento de informações e os endereços referentes a esses IPs, e deu cumprimento aos mandados de busca na manhã desta terça-feira (18).

Além de Chapecó, a operação Aquarius também foi realizada nas cidades de Florianópolis, Araquari, São José, Joinville. Em Joinville, um rapaz de 18 anos assumiu ser um "curador" do jogo. E um adolescente de 14 anos, em São José, é ainda investigado. Outras investigações continuam, informou a Polícia Civil do Estado.

No Rio de Janeiro, um dos "curadores" do jogo já havia sido preso durante a manhã desta terça-feira, na operação nacional. Ao todo, os mandados são cumpridos em SC, RJ, Rio Grande do Sul, São Paulo, Sergipe, Paraíba, Pará e Minas Gerais.

