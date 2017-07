Governador do Estado virá à região para falar sobre os recursos do Fundam

A visita do governador de Santa Catarina, Raimundo Colombo, ao município de Seara foi adiada. Ele viria à região nesta quarta-feira, 19 de julho, para conversar com os prefeitos do Alto Uruguai Catarinense sobre o repasse dos recursos do Fundo de Amparo aos Municípios (Fundam).

A secretária da ADR de Seara, Gládis dos Santos, comenta que a visita deverá ocorrer na próxima semana, possivelmente na quarta-feira, 26. O encontro em Seara foi adiado porque um ministro estará em Santa Catarina nesta quinta-feira.

Gladis afirma que a expectativa é que os municípios da ADR de Seara recebam cerca de R$ 12 milhões do Fundam. A secretária diz que os prefeitos têm autonomia para definir a aplicação desses recursos, que não precisam ser devolvidos e nem é necessário ter contrapartida das prefeituras. “A maioria deverá investir em obras de pavimentações e compra de máquinas”, destaca. No encontro com o governador ele deverá informar quando será liberado esse dinheiro.