Prefeitura de Concórdia paga a primeira parcela do 13º na quinta-feira

Na próxima quinta-feira, dia 20, os servidores municipais de Concórdia vão receber a primeira parcela do 13º salário. Este adiantamento do benefício representará um incremento de aproximadamente R$ 3,2 milhões na economia local. Esta primeira parcela não tem os descontos de encargos, que virão somente na segunda parcela, prevista para 19 de dezembro.

A folha de pagamento dos servidores custa mensalmente aproximadamente R$ 8,2 milhões aos cofres municipais. Estes números incluem encargos e vale alimentação.

Sete dias depois do depósito da primeira parcela do 13º, os servidores terão o pagamento do salário, referente ao mês de julho, que está programado para o dia 27.

A legislação trabalhista vigente estabelece que o 13º salário seja pago em duas parcelas.