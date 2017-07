Várias prefeituras de Santa Catarina enfrentam dificuldade com a manutenção ou com a estrutura para colocar as Unidades de Pronto Atendimento (UPA 24 horas) para funcionar. Em Concórdia a UPA está pronta desde 2015 e ainda não se sabe qual o destino que será dado ao prédio, que recebeu investimentos de R$ 2,5 milhões. No Município de Fraiburgo, localizado no Meio-Oeste de Santa Catarina, a 170 quilômetros de Concórdia, a prefeita Claudete Gheller Mathias apostou na alternativa de abrir a UPA 12 horas diariamente. A prestação do serviço iniciou na segunda-feira, dia 17 de julho.

A secretária de Saúde, Idione Fantinel, conta que a prefeita esteve no Ministério da Saúde em fevereiro e informou que iria abrir a unidade apenas 12 horas por dia, já que o impacto financeiro é muito alto. “Se fosse abrir nos moldes do Ministério da Saúde, custaria entre R$ 750 mil ou R$ 1 milhão por mês”, afirma Idione.

Em Fraiburgo há uma grande demanda pelo atendimento da UPA. Além disso, o hospital do Município é mantido por uma associação e a maior parte dos recursos é repassada pela prefeitura. Para manter a UPA em funcionamento, a Prefeitura de Fraiburgo vai gastar cerca de R$ 200 mil mensais. “O governo federal repassa em torno R$ 170 mil, somente a partir do momento que funcionar nos moldes que eles estabelecem”, conta a secretária de Saúde.

Da mesma forma que Concórdia, Fraiburgo também recebeu R$ 1,4 milhão do governo federal para construir a UPA e corre risco de ter que devolver esse recurso . “Essa é uma preocupação que também temos, mas é importante abrir porque a população está nos pedindo. Foi uma decisão que a nossa prefeita tomou, mas alinhada com o Ministério da Saúde”, destaca Idione.

Fraiburgo tem 36 mil habitantes e o atendimento da UPA será prestado exclusivamente à população do Município. “A gente tem que tentar fazer alguma coisa. O prédio está ali e os equipamentos podem estragar por não serem utilizados. Iniciamos com uma equipe reduzida para ir entendendo qual é o horário de maior fluxo”, explica a secretária. O atendimento na UPA de Fraiburgo é das 8h às 20h, inclusive nos sábados, domingos e feriados.