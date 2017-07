O Festival Municipal e Regional da Canção de Ipumirim deste ano será realizado entre os dias 23 e 26 de agosto no Ginásio de Esportes. O evento reúne inúmeros intérpretes nas categorias livre, popular e sertanejo. A premiação é de R$ 23 mil, que será dividida entre os melhores de cada categoria.

As inscrições podem ser feitas site www.ipumirim.sc.gov.br. Na categoria Municipal os candidatos não pagam para se inscrever. Já na Categoria Regional, para intérpretes infantis o valor é de R$ 15,00 e os adultos pagam R$ 20,00 para cantar.

De acordo com os organizadores, vários candidatos já estão inscritos. “Esperamos uma participação numerosa de intérpretes, pois é uma oportunidade para que cantores do município mostrem o talento. Também aguardamos os que vêm de outros Estados. Já estamos recebendo inscrições do PR e temos interessados de SC e do RS também”, conta uma das organizadoras, Marilei Carpinelli.

Mais informações podem ser obtidas na Prefeitura ou através do telefone 49 3438- 3409