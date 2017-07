Os proprietários da Center Novidades e RP Ambiental, em Alto Bela Vista, notaram na manhã desta terça-feira, dia 18, ao chegarem para trabalhar, que portas haviam sido arrombadas. Os dois estabelecimentos funcionam no mesmo prédio. Da loja foram levadas 25 bolsas e da empresa de assessoria ambiental, R$ 600,00.

De acordo com o proprietário da loja, Günther Pottker, os ladrões entraram por uma porta nos fundos do prédio e acessaram o estabelecimento e o escritório. A ação aconteceu na madrugada. “Pela porta da frente eles não conseguiram entrar, pois reforcei a parte da fechadura há algum tempo. Percebemos que eles tentaram abrir o caixa, mas também não tiveram êxito”, conta ele. “Temos computadores, GPS e outros equipamentos, mas eles optaram pelo dinheiro e as bolsas”, detalha.

Ele comenta que o prejuízo total foi de cerca de R$ 1.500,00 e destaca que a família fica em alerta. “A gente ainda não fez o cálculo exato, mas gira em torno deste valor. Creio que dos males, o menor, pois não houve feridos. Tenho o costume de descer na loja durante a noite e se de repente me deparo com os ladrões, não sabemos qual seriam as reações. Agora, além de reforçar a segurança nas portas, vamos ficar mais atentos”, ressalta Pottker.