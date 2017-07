Caminhão de Ipumirim envolvido em acidente com morte no PR

A colisão entre um caminhão e uma motocicleta na rodovia BR-153, região de General Carneiro, no fim de tarde de segunda-feira, dia 17 de julho, por volta das 17 horas, resultou na morte de um homem.

A vítima foi identificada como sendo Jeferson Augusto Corrion, de 50 anos de idade, morador da cidade de São Mateus do Sul. Com a batida, não resistiu aos ferimentos e morreu na hora. O caminhão, um VW com placas de Ipumirim/SC, era conduzido por Dirceu Leonir Kristimar, que nada sofreu.

O acidente foi registrado nas proximidades da região do Bela Vista, em General Carneiro. Este trecho que segue do perímetro urbano da cidade até o trevo do Horizonte, é conhecido pelos vários acidentes que acontecem constantemente. São cerca de trinta quilômetros de rodovia com trânsito perigoso.

O corpo da vítima foi removido do local e conduzido para o Instituto Médico Legal – IML de União da Vitória, onde após os tramites legais será liberado para sepultamento. O Corpo de Bombeiros Comunitário de General Carneiro e a Polícia Rodoviária Federal de Água Doce/SC, atenderam a ocorrência.

(Com informações do repórter André Krüger).