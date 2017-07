Elas foram pegas com entorpecentes no fim do ano passado.

A Justiça da Comarca do município de Itá condenou duas pessoas que respondem por crime de tráfico de drogas. Adriano da Silva terá que cumprir cinco anos e 10 meses de cadeia e Claudiomir Brito, sete anos e 11 meses. Ambos vão ficar no regime inicial fechado. A defesa deve pedir recurso junto ao Tribunal de Justiça do Estado. Como a decisão é de primeira instância, ainda cabe recurso.

No dia 30 de dezembro, quatro pessoas foram flagradas com entorpecentes nas dependências do camping do Parque Thermas. Todos foram detidos e encaminhados ao Presídio Regional de Concórdia, sendo que dois dos envolvidos, Alexandre José Pereira e Natan Dirceu Dias, foram absolvidos por falta de provas.

Na ocasião, os policiais encontraram 6,04 gramas de cocaína divididas em quatro buchas; mais 14,39 gramas de maconha; 21,97 gramas de ecstasy divididos em comprimidos.

(Com informações do repórter André Krüger).