Jucelino Marcos estava internado no Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico.

Jucelino Marcos, acusado de assassinato em Concórdia, foi encontrado morto no começo da manhã desta, no Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico, em Florianópolis, onde ele estava detido. A reportagem da Rádio Aliança manteve contato com o administrador da unidade, Márcio Goulart, que confirmou a informação, mas não quis gravar entrevistas. Ele conta que a hipótese mais provável é suicídio, já que Jucelino estava sozinho em um dos quartos da unidade.

O corpo foi encaminhado para o Instituto Geral de Perícias e será liberado nas próximas horas para os familiares.

Jucelino é acusado da morte Laércio Chiamentti. A vítima foi morta e depois esquartejada./ Partes do corpo foram encontrados nas margens da estrada geral de acesso a Linha Santa Catarina, interior de Concórdia. O crime aconteceu no começo do mês de fevereiro.

Após uma semana de investigação, Jucelino Marcos se apresentou para a Polícia e relatou detalhes do crime, que teria sido motivado por consumo de bebida alcoólica. Ele ficou um período no Presídio Regional de Concórdia e depois se transferiu para o Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico, órgão vinculado ao Departamento de Administração Prisional, o Deap.

