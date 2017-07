Um rapaz de 22 anos foi pego com pequena quantidade de entorpecente, na noite da segunda-feira, dia 17, pela Polícia Militar de Concórdia. O fato foi registrado na região central da cidade. Conforme a Polícia Militar, foi feita a abordagem a um veículo Honda Civic, conduzido por L.R.A, de 22 anos. No interior do carro foram localizadas 3,8 gramas de maconha. Um Termo Circunstanciado em desfavor do mesmo foi confeccionado.