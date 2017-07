A demora para a chegada do frio, fez com que os lojistas antecipassem as liquidações / Foto: Jocimar Soares

Procura por roupas de Inverno aumentou nesta semana e lojistas comemoram a chegada do frio

Queda na temperatura aquece as vendas no comércio

O frio que chegou nesta semana deu um ânimo para os lojistas. As peças que estavam em estoques por causa do calor fora de época, agora voltaram a ter destaque nas vitrines. A supervisora de vendas da Pittol Calçados, Patrícia Tessaro, diz que a procura por roupas quentes já aumentou nesta semana. “Muita gente veio à loja por causa da temperatura baixa. Roupa de Inverno se não for frio, parece que não tem graça de comprar”, afirma Patrícia.

O presidente da CDL Concórdia, Heldemar Maciel, observa que neste ano as liquidações de Inverno foram antecipadas. Ele destaca que não há dúvidas que esse frio é bem-vindo. “Se tivermos uma semana de frio, as vendas vão aumentar naturalmente”. Maciel comenta que as liquidações que iniciaram agora em julho, geralmente começam a partir de agosto.

O gerente de marketing da loja Alana, Josiel Duarte, diz que essa mudança climática era muito aguardada pelas empresas. “Nós compramos com base nas estimativas de frio, mas muitas vezes não há queda nas temperaturas”, afirma Duarte. Ele ainda pontua que as roupas de Inverno normalmente exigem investimentos maiores dos lojistas. “São peças mais elaboradas e que precisam de mais matéria-prima”, acrescenta.