Um segundo veículo também esteve envolvido no acidente, que resultou no capotamento de um Escort, na tarde do domingo, dia 23, na SC 283, em Concórdia. A informação consta no laudo que foi feito pela Polícia Militar Rodoviária, baseado nas declarações das pessoas envolvidas. De acordo com a PMRv, um Fiesta também teria sido atingido pelo Escort, antes do capotamento.

Conforme relato da codnutora do veículo, Fiesta. Ela explicou que o outro carro teria tentado realizar uma ultrapassagem, mas acabou desistindo. Quando o Escort retornou à pista da direita, teria colidido na parte traseira do veículo. A condutora diz que viu o segundo carro capotando pelo retrovisor.

Já o condutor do Escort explica que o carro começou a vibrar e ele acredita que possa ter estourado um pneu, fazendo com que ele perdesse o controle do veículo e capotasse. No acidente, três pessoas conseguiram sair do Escot e uma quarta precisou ser desencarcerada pela equipe dos Bombeiros, que atendeu a ocorrência.

A PMRv constatou que o motorista do Escort não portava documento de habilitação e dirigia sob efeito de álcool, (0,56 mg/l). Ele foi levado para a Delegacia de Polícia Civil, permaneceu detido e foi liberado mediante pagamento de fiança.

(Com informações do repórter André Krüger).