Após vitória de virada sobre a Ponte Preta, o plantel se reapresentou no CT Presidente Luiz Carvalho, visando a sequência do Campeonato Brasileiro 2017. Na quarta-feira, o Grêmio enfrenta o Vitória, no Barradão, em Salvador. Com a vitória sobre a Ponte, o Grêmio está a quatro pontos do terceiro colocado na tabela de classificação.

Sob muito frio, o técnico Renato Portaluppi observou um coletivo do time reserva do Tricolor, que foi a campo com: Grassi; Leonardo Gomes, Bressan, B. Rodrigo e M. Oliveira; Jaílson, Maicon, Fernandinho, Miller Bolaños e Arroyo; Everton. A atividade durou cerca de uma hora.

O Grêmio volta às atividades nesta terça-feira pela manhã e já embarca para Salvador, onde enfrenta o Vitória pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

(Fonte: Grêmio)