Arvoredo e Xavantina foram os grandes campeões da fase microrregional da Olimpíada Estudantil de Santa Catarina (Olesc), na modalidade de futsal. As disputas foram realizadas neste mês nas categorias masculino e feminino em Arvoredo, envolvendo aproximadamente 150 atletas dos oito municípios de abrangência da ADR Seara.

“Esta é a primeira vez que Arvoredo é sede de um evento de rendimento da Fesporte graças a ótima estrutura do Complexo Esportivo e deve sediar novas competições. O município é um importante incentivador do esporte e parceiro na realização de eventos”, destaca o integrador esportivo Paulo Roberto Dalla Valle.

No naipe masculino, Arvoredo está classificada para a fase regional da competição. O segundo lugar ficou com Xavantina e em terceiro com Ipumirim. No naipe feminino a primeira colocação e a classificação ficou com Xavantina, seguido por Itá e Arvoredo.

Destaque também para a presença do púbico. Mais de 500 pessoas prestigiaram as finais da competição no domingo. O evento é uma promoção do Governo de Santa Catarina, por meio da Fesporte, com a parceria da prefeitura de Arvoredo e a Agência de Desenvolvimento Regional de Seara.

(Fonte: Glauco Benetti/Ascom/ADR Seara)