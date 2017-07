Final do Transcatarina com excelente resultado para a Equipe Piratuba/Ipira

Depois de três dias de muita adrenalina e emoção, finalmente se conheceu os grandes vencedores do 9º Transcatarina. A Equipe Piratuba/Ipira Offroad garantiu o pódio em duas das categorias da competição. Os resultados foram apresentados aos participantes em Itajaí, destino final da prova que percorreu o estado de Santa Catarina.

Na categoria Turismo, Lenoir Paza e Michael Masson, fizeram bonito e conquistaram o lugar mais alto do pódio, com um total de 97 pontos. Na categoria Graduados a dupla Everton Gratti e Wesley Sari somaram 75 pontos e ficaram em 5º lugar. Já na categoria Master, os competidores Leandro Riffel e Henry Kirst chegaram muito próximo do pódio, no 6º lugar.

Para o navegador Michael Masson, o 9º Transcatarina foi uma edição bem particular. “Não pudemos usar pneus agressivos, o diretor da prova era outra pessoa, passamos por novas fazendas e também porque não choveu. E, por isso, se tornou uma prova difícil e determinante. De modo geral, estamos muito felizes por representar bem a região oeste do estado, a Copa Scherer e principalmente a equipe Piratuba/Ipira Offroad”, conta Michael.

Ainda para o piloto Leandro Riffel, que ficou muito próximo de subir ao pódio, a categoria Master reúne as melhores equipes do Brasil. “A nossa meta era ficar entre os sete melhores e conseguimos ficar em 6º lugar. Poderíamos ter alcançado uma melhor colocação, mas o nível do campeonato é muito alto. Estamos satisfeitos por ter participado dessa que é maior prova de regularidade do país”, salienta Leandro.

Já na classificação do terceiro dia do Transcatarina, a equipe também conquistou o pódio, assim como nos demais dias da competição. Na categoria Turismo, Lenoir Paza e Michael Masson ficaram em 3º lugar. E na categoria Graduados, Everton Gratti e Wesley Sari ficaram com o 4º lugar.

“Foi um Transcatarina especial. Sempre almejamos ser os melhores e, às vezes, por alguns equívocos ou o próprio destino não alcançamos o lugar mais alto do pódio, porém nem tudo é a vitória. Este Transcatarina mostrou que nosso Jeep Club tende a crescer mais ainda e mostrar nosso potencial, como participantes e como equipe. Agradeço à minha família, meu piloto Everton Gratt, nosso apoio e a nossa equipe do Jeep Club por mais esta conquista. Que venha 2018”, enfatizou o navegador, Wesley Sari.

9º Transcatarina

A equipe de Piratuba participou com um total de 12 pilotos e navegadores. A categoria Master foi representada por Leandro Riffel e Henry Kirst, a categoria Graduados teve como piloto e navegador Everton Gratt e Wesley Sari, na categoria Turismo competiram Alan Gratt, Arlon Savaris, Elemar Kirst, Kassiano Kerber, Dirceu Potrich, Leonardo Gonzaga, Lenoir Paza e Michael Masson.

O Transcatarina 2017 teve sua largada no município de Fraiburgo, na quarta-feira (12). Depois de, aproximadamente, 700 km percorridos pilotos e navegadores conheceram os resultados finais em Itajaí.



Confira as classificações dos três dias do Transcatarina:

1º dia:

Categoria Turismo – 1º Lugar - Lenoir Paza e Michael Masson



2º dia:

Categoria Master: 5º lugar – Leandro Riffel e Henry Kirst

Categoria Graduados: 2º lugar – Everton Gratti e Wesley Sari

Categoria Turismo: 5º Lugar – Lenoir Paza e Michael Masson



3º dia:

Categoria Turismo: 3º lugar – Lenoir Paza e Michael Masson

Categoria Graduados: 4º lugar - Everton Gratti e Wesley Sari



FINAL

Categoria Turismo: 1º Lugar - Lenoir Paza e Michael Masson

Categoria Graduados: 5º lugar - Everton Gratti e Wesley Sari

Categoria Master: 6º lugar – Leandro Riffel e Henry Kirst

(Fonte: Carla Dildey