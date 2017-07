Nesta segunda-feira (17) foi confirmado pela direção da ACF que os atletas Joãozinho e Dé estarão deixando a equipe nos próximos dias, ambos irão atuar em equipes na Itália, Joãozinho no Real Rieti e Dé no Feldi Eboli.

Os dois atletas receberam propostas nas últimas semanas e pela oportunidade e valor oferecido decidiram pelas suas transferências ao futsal italiano, como ambos atletas levaram o terceiro cartão amarelo na partida deste domingo (16) não poderão atuar nesta sexta-feira (21) contra a equipe do Marreco no Centro de Eventos, fazendo com que não consigam fazer uma partida de despedida pelo clube.

Com a saída de ambos a ACF terá no momento a disposição para o próxima partida na LNF somente 12 atletas, destes, 4 são atletas das categorias de base, já dos adultos são 3 goleiros e 5 atletas de linha que estarão em quadra para o confronto, isso porque o pivô Pesk e o ala Felipinho seguem em tratamento no setor de fisioterapia e assim que liberados retornam à quadra para auxiliar a equipe nos compromissos.

(Fonte: Ricardo Artifon/ACF)