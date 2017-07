Competição foi de Resgate Veicular e reuniu corporações de várias partes do país.

Bombeiros de Concórdia na segunda colocação no Campeonato Nacional em Chapecó

O Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia ficou na segunda colocação geral no Campeonato Nacional de Resgate Veicular, que foi realizado no fim de semana, em Chapecó. A equipe da corporação da Capital do Trabalho só ficou atrás da Escolas Superior de Bombeiros de São Paulo.

Médico:

1-BV Concórdia

2-ESB

3-19 GB

4-6 BBM

5-11 BBM Joaçaba

Técnico:

1-ESB São Paulo

2-CBM Rio Grande do Sul

3-BV Concórdia

4-6BBM Chapecó

5-Delta Team DF

Comando:

1-ESB

2-BV Concórdia

3-9 GSB SP

4-CBM Rio Grande do Sul

5-6 BBM Chapecó

Standard

1-ESB

2-CBM RJ

3-CBM Rio Grande do Sul

4-19 GB SP

5-BV Concórdia

Complexa

1-ESB

2-BV Concórdia

3-CB Rio Grande do Sul

4-11 BBM Joaçaba

5-19 GSB SP.

Geral:

1-ESB

2-BV Concórdia

3-CB Rio Grande do Sul

4-11 BBM Joaçaba

5-19 GB SP