Depois da ocorrência de chuva congelada em vários municípios do Oeste Catarinense, a cidade de Irani registrou por volta das 16h o fenômeno de neve granular. A reportagem da Rádio Aliança recebeu as imagens e vídeos e consultou o meteorologista Leandro Puchalski, que disse se tratar de neve granular, ou seja, neve que não cai em flocos. A temperatura no município de Irani está em 2Cº e a tendência é de que caia ainda mais na medida que a noite vai chegando.

Conforme informações do repórter da Rádio Voz do Contestado FM, o fenômeno se concentrou mais na área central do município no bairro Irani. Não há registros da neve granular ter caído no interior.

Confira fotos e vídeos.

(Vídeos: Rádio Voz do Contestado/Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani)