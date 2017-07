Concórdia atingiu mais um mês com saldo positivo na geração de novas vagas de trabalho. Em junho, o Município registrou 849 contratações e 834 demissões, fechando com saldo favorável de 15 novas oportunidades. Em maio o saldo positivo havia sido de 57 vagas. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) e foram divulgados nesta segunda-feira, 17 de julho.

O setor que mais contratou foi a indústria da transformação, que fechou junho com saldo positivo de 34 vagas. Em segundo aparece a prestação de serviços com sete, seguida pela agropecuária com uma. Na administração pública não foi realizada nenhuma contratação ou demissão em junho.

Em quatro setores as demissões superaram as contratações. Novamente o comércio foi quem mais reduziu vagas de trabalho, atingindo um saldo negativo de 14 oportunidades. Na construção civil foram 10 demissões a mais que o número de pessoas contratadas. Na extração mineral o saldo negativo é de uma vaga.

Acumulado do ano

A geração de emprego tem números positivos nos primeiros seis meses de 2017. Neste período Concórdia teve 5.805 contrações e 5.216 demissões, atingindo um saldo positivo de 589 vagas de trabalho.