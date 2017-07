As obras iniciaram na segunda-feira / Foto: Portal de Marcelino

A Ponte Rodoferroviária de Marcelino Ramos, que liga o município gaúcho à cidade de Alto Bela Vista, está interditada nesta semana em função da troca de dormentes. As obras iniciaram na segunda-feira, dia 17. Carros, motos e pedestres não podem passar até o final do serviço.

Deverão ser substituídos 30 dormentes deteriorados, do lado de Marcelino. A Prefeitura gaúcha vai providenciar a remoção e a recolocação das tábuas que permitem o trânsito de veículos e a Associação Brasileira de Preservação das Ferrovias (ABPF) vai trabalhar com a parte ferroviária. A alternativa é a Balsa, via Alto Bela Vista.