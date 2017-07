Ele também é suspeito por violência doméstica, registrada no fim de semana no loteamento Bom Jesus.

Homem detido com arsenal em casa tem prisão convertida para preventiva

O homem de iniciais M.R.K., que foi preso na madrugada do sábado, dia 15, no Loteamento Bom Jesus, por violência doméstica e posse de irregular de arma de fogo e munições, teve convertida a prisão em flagrante em prisão preventiva em audiência de custodia, realizada durante o fim de semana

No interior da residência foram localizadas uma espingarda calibre 12 de dois canos, uma espingarda calibre 32, uma carabina calibre 22, 17 munições de calibre 12 e quatro munições de calibre 22. Além de silenciador adaptado na espingarda calibre 22 e uma luneta de uso restrito. As armas estavam com registro vencido.

O homem foi preso em flagrante e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Concórdia, com as armas e munições apreendidas. Após prestar depoimento ele foi encaminhado ao Presídio Regional, onde permanece a disposição da justiça.

(Com informações do repórter André Krüger).