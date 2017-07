Acidente foi registrado no fim da tarde do domingo, dia 16.

Permanece detido o motorista do veículo Escort, que capotou na SC 283, no fim da tarde do domingo, dia 16. Conforme a Polícia Militar Rodoviária, que atendeu a ocorrência, o jovem de 21 anos estaria dirigindo sem portar a Carteira de Nacional de Habilitação e estar sob efeito de álcool. As informações constam no relatório da PMRv desta segunda-feira, dia 17. Após o fato, ele foi submetido ao teste do bafômetro, que apontou 0,56 mg/l. Diante disso, ele recebeu voz de prisão. Ele foi levado para a Delegacia depois de receber atendimento médico.

No veículo com placas de Concórdia estavam quatro pessoas. Três delas saíram sem ferimentos graves e uma quarta ficou encarcerada no veículo, sendo retirada pelo Corpo de Bombeiros.

(Com informações do repórter André Krüger)