Os fumantes de Lindóia do Sul que desejam largar o vício têm a oportunidade de fazer um tratamento gratuito A Secretaria de Saúde promove na próxima quinta-feira, dia 20, na Unidade Básica, uma reunião com o Grupo de Tabagismo.

Uma equipe de profissionais da saúde vai orientar e realizar todos os procedimentos para incentivar os fumantes a largar o hábito do cigarro. Ao todo, serão oito encontros com o grupo. Todos os fumantes do município poderão participar do encontro.