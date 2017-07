Na manhã desta segunda-feira, dia 17 de julho, por volta das 08h45, o Corpo de Bombeiros de União da Vitória foi acionado para atender a uma ocorrência de acidente na rodovia BR-153, na Serra do Leão.

De acordo com informações, o acidente envolveu um veículo Audi A3, de cor branca, com placas de Campo Largo/PR, e um caminhão com placas da cidade de Concórdia/SC. O acidente ocorreu nas proximidades da Colônia Trabuco.

Conforme o Corpo de Bombeiros, os veículos acabaram se enroscando e perdendo o controle da direção, onde o caminhão acabou tombando para fora da pista. Na situação nenhuma pessoa envolvida ficou ferida.

(Fonte: Canal4TV)