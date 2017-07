A Campanha do Agasalho foi encerrada recentemente em Concórdia e as peças doadas nos pontos de coleta já foram recolhidas. Porém, a temperatura baixou no início desta semana e a Secretaria de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação está recebendo doações.

A secretária de Ação Social, Denise Justi Lopes comenta que quem tiver material para doação, deve levar até à Secretaria, na Rua Osvaldo Zandavalli, 511. “A campanha foi realizada antes da chegada do frio e recebemos muita coisa, a população realmente colaborou. Estamos trabalhando na distribuição das doações, às famílias cadastradas”, conta ela. “Mas é claro que se as pessoas tiverem mais peças de roupa, cobertores, calçados e quiserem doar, a gente está recebendo, é sempre bem vindo “, ressalta.

Denise também comenta que durante a campanha roupas de inverno e de verão foram doadas, mas agora a preferência são os agasalhos e cobertores. “Tudo que recebemos é utilizado, mas agora, se possível, a gente pede mais peças de inverno, principalmente para crianças, pois elas brincam, sujam a roupa lavada demora para secar”, orienta Denise.