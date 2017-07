Os primeiros reforços da "era Mauro Ovelha", no Concórdia Atlético Clube foram confirmados no começo desta semana pela direção da equipe. Foram anunciados o atacante Abner, do Inter de Lages; o volante Paulino, do J.Malucelli e o meia Flávio Luiz, do São Paulo, do Rio Grande do Sul. Este último trabalhou recentemente com o treinador no Metropolitano. Todos devem chegar ao Estádio Domingos Machado de Lima ainda nesta semana. Outros jogadores também poderão aparecer para a sequência da série B do Catarinense.