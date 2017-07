A escola de samba Unidos da Alegria já iniciou os preparativos para o Carnaval 2018. Na noite do último sábado, 15 de julho, foi escolhida a nova rainha da escola, no centro comunitário do bairro Natureza.

A jovem Adriana Siqueira é a nova rainha da escola de Samba Unidos da Alegria. A baiana Kleyse Azevedo foi eleita como a rainha da bateria. A noite contou com muito samba e diversão.