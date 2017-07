A suposta ação de um grupo de jovens, que invade residências e pratica assaltos foi relatada nas redes sociais pelo diretor do SPC da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Concórdia, CDL, Avelino Rodem.

Em sua manifestação, Rodem afirma que há um rapaz com idade entre 16 e 19 anos, pele clara, cabelos escuros, magro, e com 1,75m de altura, que fica na frente ou perto der esidências, filmando as movimentações de entradas e saídas das pessoas e veículos nesses locais, para depois praticar o assalto. "Aconteceu no nosso bairro. Um deles filma quem entra e quem sai para depois, num momento oportuno, entrar na casa. Minha empregada comentou que três entraram entraram junto com uma mulher na casa e praticaram o assalto", diz em entrevista a Rádio Aliança. Ele frisa que eles agridem as vítimas, enquanto praticam o assalto.

Em sua publicação no Facebook, Avelino Rodem sueger que as pessoas fiquem atentas a qualquer tipo de movimentação de pessoas estranhas, perto da residência. "Os bens materiais você recupera, mas nessa situação você perde a tranquilidade, mesmo estando em casa", finaliza.

(Com informações do repórter André Krüger).