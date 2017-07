Atenção trabalhadores que foram beneficiados com a liberação das contas inativas de FGTS. Quem ainda não efetuou o saque ou autorizou o depósito em alguma conta bancária, tem prazo de mais duas semanas. Até 31 de julho, mais de 2,5 milhões de trabalhadores nascidos em dezembro vão poder sacar o saldo das contas inativa de contratos de trabalho encerrados até dezembro de 2015.

Quem foi contemplado nas etapas anteriores do programa, mas não retirou o benefício, também tem até o final deste mês para sacar os recursos. Depois dessa data, os saques só poderão ser feitos nas outras situações previstas em lei, como aposentadoria, demissão do trabalho, alguns tipos de financiamentos ou após a conta de FGTS permanecer sem depósitos por três anos ininterruptos.

A Caixa Econômica Federal já pagou quase R$ 42 bilhões aos trabalhadores. O valor equivale a 96% do montante disponível para as contas inativas.

Para facilitar o atendimento, a pessoa que se dirigir até uma agência da Caixa deve ter em mãos o documento de identificação e a carteira de trabalho ou outro documento que comprove a rescisão de contrato. Para valores acima de R$ 10 mil, é obrigatória a apresentação dos dois documentos.

Dinheiro usado para pagar dívidas

Um estudo do Ministério do Planejamento mostra que 36% das pessoas que sacaram o FGTS das contas inativas usaram o dinheiro para pagar dívidas. O secretário de Planejamento e Assuntos Econômicos, Marcos Ferrari, afirma que o governo foi positivamente surpreendido com os números e mantém a previsão de que esses recursos tenham um impacto de 0,68 ponto percentual no Produto Interno Bruto (PIB) deste ano.