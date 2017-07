Foi apenas a primeira edição, mas a sensação é de que todos querem mais. O sucesso, a participação, o desenvolvimento e o desfecho da primeira edição da Gincana Estudantil – Revivendo o ontem, hoje, realizada pela Prefeitura de Concórdia, na tarde de sábado, 15, na Rua Coberta, dá a entender que a proposta foi bem aceita e que será preciso a continuidade. O evento, que faz parte das comemorações dos 83 anos de Concórdia, teve a participação de 16 escolas municipais, totalizando mais de 350 integrantes. O objetivo inicial, de envolver toda a comunidade escolar, foi atingido.

Além das brincadeiras presenciais, realizadas em forma de circuito simultâneo, com 16 estações, a Gincana Estudantil teve também tarefas extras, com caráter educativo, histórico e sustentável. Um dos primeiros momentos, foi o cumprimento de uma destas tarefas, que propunha a cada equipe trazer para o evento, o professor mais velho de Concórdia. A tarefa foi cumprida por todas as equipes participantes, o que proporcionou um belo momento de reencontros, recordações e valorização dos profissionais.

Outro destaque foi a apresentação dos trabalhos realizados com materiais recicláveis (sucatas). O resultado foi surpreendente. As equipes utilizaram muita criatividade ao desenvolver as peças, que foram um atrativo a mais para quem estava acompanhando o evento e pode votar na sua preferida.

As participantes também fizeram a entrega de latinhas de alumínio – estas conferidas e pesadas nas unidades escolares – que somaram pontos para o grupo. A tarefa resultou no recolhimento de quase uma tonelada de latinhas. Todas as 16 equipes vieram caracterizadas e com um mascote, além do grito de guerra. Este também foi um trabalho e planejamento pré-evento, que rendeu bons frutos.

Resultado

A equipe da escola Ana Zamarchi Coldebella, do distrito de Santo Antônio, totalizou maior números de pontos e foi a grande campeã, seguida pelo Grupo Escolar Nova Brasília e Escola Maria Petroli. Além de troféus e medalhas para as três primeiras colocadas, a campeão ficou com o troféu itinerante e receberá um parque na escola – locação de brinquedos, para serem aproveitados por todos os alunos durante a semana da criança, em outubro. Entre todas as participantes foram sorteados dois bote notebooks, que ficaram com a escola de Nova Brasília e Parque de Exposições.