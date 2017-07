Em um jogo com final polêmico, a Associação Concordiense de Futsal perdeu para o Joaçaba por 2 a 1, pela Liga Nacional. A partida foi disputada na noite deste domingo, dia 15, no Ginásio da Unoesc, em Joaçaba. Com o resultado, a ACF se mantém na penúltima colocação, com sete pontos. O time de Concórdia foi beneficiado pela derrota do Guarapuava para o Atlântico. Com isso, o time paranaense é o lanter e, por enquanto, fora da próxima fase.

Os gols da partida foram marcados por Edmar para o Joaçaba e Joãozinho para Concórdia. No fim da partida, no último lance, Concórdia havia chegdo ao empate com Valença, mas a arbitragem, que inicialmente havia validado o gol, recebeu a informação da mesa de que o cronômetro havia zerado, com isso o tento foi zerado.

O time de Concórdia volta a quadra no próximo dia 21, quando recebe o Marreco, em Concórdia.