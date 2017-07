O Grêmio voltou a campo na tarde deste domingo, na Arena, em jogo contra a Ponte Preta, válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Superou a Macaca, de virada, pelo placar de 3 a 1. O jogo foi truncado na primeira etapa. O time paulista veio fechado e marcando com muita intensidade. Conseguiu abrir o marcador aos 34 minutos, com um gol contra, que teve o desvio de Rafael Thyere. A equipe gremista não conseguiu criar, deixando os adversários a vontade na partida.

Já no segundo tempo, a história foi diferente. Aos 11 minutos, o Grêmio chegou ao gol de empate com Lucas Barrios - Pedro Rocha fez boa jogada individual e serviu o paraguaio na área, que finalizou; a bola ainda desviou em Naldo antes de morrer no fundo das redes. O Tricolor conseguiu a virada aos 25', com Barrios marcando de novo, agora de pênalti - chutou muito bem, sem chances de defesa do goleiro Aranha. Aos 42', depois de uma grande jogada coletiva, Everton, de cabeça, marcou o terceiro.

Com a vitória, o Grêmio chega a 28 pontos no Brasileiro e segue na vice-liderança.

Escalação: Marcelo Grohe, Edilson, Geromel, Rafael Thyere, Bruno Cortez, Michel, Arthur, Ramiro, Luan, Pedro Rocha e Lucas Barrios.

Banco: Leo, Leonardo Gomes, Bressan, Bruno Rodrigo, Marcelo Oliveira, Jailson, Kaio, Machado, Miller Bolaños, Lincoln, Fernandinho e Everton.

O trio de arbitragem foi comandado por Claudio Francisco Lima E Silva, auxiliado por Cleriston Clay Barreto Rios e Fabio Pereira.